سعر عملة “البتكوين” الافتراضية يتجاوز للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار

جدة - عبدالحي حسين - تجاوز سعر صرف عملة “البتكوين” الافتراضية، اليوم الخميس، للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار ليرتفع بعشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام.

وبلغ سعر “البتكوين” إلى 40380 دولارا قرابة الساعة 18,20 بتوقيت غرينتش مسجلا ارتفاعا نسبته 10,4 في المائة خلال جلسة التداول.

وكانت هذه العملة الافتراضية التي تسجل تقلبات عشوائية في قيمتها قد تجاوزت للمرة الأولى عتبة 30 ألف دولار يوم السبت الماضي.

ومنذ إطلاقها في سنة 2008 على يد مجهولين، تقدم عملة “البتكوين” نفسها بديلا عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي وتتولى إصدارها شبكة لامركزية.

وشهدت هذه العملة ارتفاعا حادا منذ مارس الماضي عندما كان سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار بعدما أعلنت منصة “باي بال” للدفع عبر الانترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة.