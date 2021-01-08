شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجّل رقماً قياسياً للوفيات اليومية بكورونا بواقع 1188 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد حالات الوفاة اليومية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مستوى قياسي جديد اليوم الجمعة.

فقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية أنه تم تسجيل 1188 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في غضون الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد يومي للوفيات بكورونا في 30 ديسمبر الماضي، بواقع 1128 حالة.

وذكر المعهد أن عدد الإصابات اليومية الجديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية بلغ 31 ألفا و849 حالة.

وكان أعلى عدد إصابات يومية سجلته ألمانيا حتى الآن في 18 ديسمبر، يبلغ 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر.

وبحسب بيانات المعهد، يتعين الوضع في الاعتبار عند تفسير أعداد الإصابات تراجع عدد الأفراد الذين توجهوا إلى أطباء خلال فترة العطلات بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة الميلادية، وكذلك تراجع الاختبارات التي جرت في المعامل خلال نفس الفترة. وأشار المعهد إلى أن هذا قد أدى إلى تراجع عدد حالات الإصابة المسجلة في الإدارات الصحية.

ومنذ بداية الجائحة، أحصى معهد روبرت كوخ أكثر من مليون و866 ألفا و887 إصابة في ألمانيا. وارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 38 ألفا و795 حالة حتى اليوم الجمعة. وبلغ عدد المتعافين مليون و494 ألفا و100 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 92ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 92 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بحلول الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت مدينة فرانكفورت وصل إلى 86ر1 مليون حالة.

ووفقا لهذه البيانات، وصل عدد وفيات كورونا في ألمانيا إلى 38 ألفا و205 حالات، فيما وصل عدد المتعافين من مرض كوفيد19- إلى 5ر1 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى قرابة 49 أسبوعا على الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.