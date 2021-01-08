وفد سوداني رفيع في إريتريا على وقع مناوشات مع إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على وقع مناوشات حدودية بين السودان وإثيوبيا توجه، اليوم الجمعة، وفد رفيع من قادة الخرطوم إلى العاصمة الإريترية أسمرة.

وتأتي زيارة الوفد الذي يقوده نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان (حميدتي)، غداة ختام زيارة مبعوث الرئيس الإريتري ومستشاره يماني قبراب ووزير الخارجية عثمان صالح إلى السودان.

وقال حميدتي في صفحته بـ"فيسبوك": "غادرنا اليوم إلى الجارة إريتريا وضم الوفد وزير الخارجية عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبدالمجيد وعدداً من المسؤولين بالدولة، في إطار زيارة تبحث علاقات البلدين والتعاون وحسن الجوار والأوضاع في المنطقة والإقليم".

وكشف مصادر مطلعة، لـ"الخليج 365" أن زيارة الوفد السوداني لإريتريا يتصدر أجندتها ملف توترات الحدود مع إثيوبيا، وستبحث هذه القضية مع الرئيس أسياس أفورقي.

وكان الوفد الإريتري التقى في زيارته الخرطوم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ونائبه حميدتي، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ووزير الخارجية عمر قمر الدين.

وبحسب المصادر فإن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول حميدتي سيزور أيضا جنوب السودان لبحث قضية الحدود مع أثيوبيا.

وخلال الأسابيع الماضية شهدت الحدود السودانية الإثيوبية توترات ومناوشات حدودية دفعت الخرطوم لنشر جنودها على الحدود الشرقية في خطوة أثارت قلق أديس أبابا.

وتحرص السودان وإثيوبيا على مواصلة الحوار بشأن الخلافات بين البلدين خاصة في ملفي الحدود وسد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى دولتي المصب (السودان ومصر) من تأثيراته السلبية.