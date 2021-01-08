شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شرطي متأثراً بجروحه أثناء اقتحام أنصار ترامب لـ«الكونجرس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ.ف.ب

قضى أحد عناصر شرطة «الكابيتول» متأثراً بجروح أصيب بها خلال اشتباكات مع حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب الذين اقتحموا مبنى «الكابيتول» أثناء انعقاد جلسة للكونجرس، حسبما أعلنت الشرطة في ساعة متأخرة، الخميس.

وهذا أول عنصر من قوات تطبيق القانون يلقى حتفه من جرّاء أعمال العنف في مبنى «الكابيتول»، الأربعاء، عندما قام متظاهرون يلوحون برايات باقتحام المجلس التشريعي.

ولقي أربعة متظاهرين حتفهم من بينهم امرأة أصيبت برصاص الشرطة. وأفادت تقارير بمقتل ثلاثة أشخاص آخرين في حرم «الكابيتول» في ظروف لم تتضح بعد.

وقالت الشرطة في بيان: إن الشرطي براين سيكنيك الذي التحق بالقوة قبل 12 عاماً، كان «يتصدى لأعمال الشغب يوم الأربعاء السادس من كانون الثاني/يناير 2021 في الكابيتول الأمريكي، وجرح فيما كان يتواجه جسدياً مع المحتجين».

وأضاف البيان: «عاد إلى مقره وانهار. ونقل إلى مستشفى محلي؛ حيث توفي متأثراً بجروحه» ليل الخميس.