شكرا لقرائتكم خبر عن خبير ألماني يترأس بعثة الأمم المتحدة في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - أ.ف.ب

اختير الألماني والخبير في العلوم السياسية فولكر بيرثس، الخميس، لتولي منصب الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى السودان؛ حيث سيترأس المهمة الجديدة للمنظمة الدولية في ذلك البلد، وقفاً لبيان للأمم المتحدة.

والخبير البالغ 62 عاماً يتحدث الإنجليزية والعربية بطلاقة. واختاره الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريس قبل أربعة أشهر فقط على تعيينه في منصب كبير المستشارين في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في أيلول/سبتمبر.

وكان بيرثس قد تولى سابقاً مهمة الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بين 2015 و2016 قبل توليه مناصب تعليمية عدة في ألمانيا وليبيا.

وقال جوتيريس في البيان «يحمل فولكر بيرثس معه إلى هذا المنصب أكثر من 25 عاماً من الخبرة في التعليم الجامعي والأبحاث والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما فيها مع الأمم المتحدة، وكذلك خبرة كبيرة في حل النزاعات والعلاقات الجيوسياسية الإقليمية».

ومنصب ممثل الأمم المتحدة إلى السودان شاغر منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، في حزيران/يونيو 2020. وبعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، ستعمل بعثة «يونيتماس» ومقرها في الخرطوم على مساعدة السلطات خلال الفترة الانتقالية السياسية التي بدأت مع إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/إبريل 2019.