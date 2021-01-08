شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يرفض تشبيه الولايات المتحدة بـ«جمهورية الموز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

ردّ وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، على «العديد من الأشخاص» الذين شبّهوا الولايات المتحدة بجمهوريّة الموز، بمن فيهم الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، بعد اقتحام أنصار للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى «الكابيتول» في واشنطن؛ للضغط على المشرّعين.

وقال بومبيو المقرّب من ترامب، في رسالة عبر «تويتر»، إنّ «هذا الافتراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهوريّات الموز وللديموقراطيّة في أمريكا»، في وقت قدّمت وزيرتان استقالتهما من إدارة ترامب رداً على أحداث «الكابيتول».

وكتب بومبيو: «في جمهوريّة الموز، العنف الشعبي يُحدّد (كيفية) ممارسة السلطة. في الولايات المتحدة، تقوم قوات الأمن بوقف العنف الشعبي حتّى يتمكّن ممثّلو الشعب من ممارسة السلطة».

وأثارت مقاطع فيديو وصور لمؤيدين لترامب يتنقّلون بحرية في قاعات الكونجرس بعد دخولها بالقوة احتجاجاً على نتيجة الانتخابات الرئاسية، تنديداً وغضباً في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن إن «نتائج الانتخابات لا يتم الطعن فيها بهذا الشكل إلا في جمهوريات الموز وليس في جمهوريتنا الديموقراطية».