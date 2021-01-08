شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة وزيرة ثانية في إدارة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

أصبحت وزيرة التعليم الأمريكيّة بيتسي ديفوس، الخميس، ثاني عضو يُعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصرين للرئيس المنتهية ولايته مبنى «الكابيتول».

وقالت الوزيرة في رسالة وجّهتها إلى ترامب وتلقت عدة وسائل إعلام أمريكيّة نسخة منها «لا يُمكن إنكار أنّ خطابكم كان له تأثير على الوضع، وهذا كان نقطة تحوّل بالنسبة إليّ». وكانت ديفوس الوزيرة المثيرة للجدل تشغل منصبها منذ بداية ولاية ترامب.

وقبل ساعات، أعلنت وزيرة النقل الأمريكيّة إيلين تشاو استقالتها من منصبها غداة اقتحام أنصار ترامب «الكابيتول».

وقالت تشاو في بيان نشرته على حسابها في موقع «تويتر»: «أعلن اليوم استقالتي من منصبي وزيرة للنقل»، مشيرة إلى أنّها اتّخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان «حدثاً صادماً وكان يمكن تجنّبه تماماً، وقد أزعجني كثيراً إلى درجة أنّني لا أستطيع تجاهله».

وتشاو هي زوجة زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وسارع برلمانيون ديموقراطيون إلى الترحيب بقرار تشاو، مطالبين نائب الرئيس مايك بنس ووزراء الحكومة بالتصويت على تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه».

لكنّ صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت، الخميس، بأنّ بنس يُعارض اللجوء إلى التّعديل الخامس والعشرين للدستور لإجبار ترامب على التنحّي عن منصبه، على الرغم من مطالبات الديموقراطيّين وبعض الجمهوريّين.