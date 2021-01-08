شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة المجتمعية بالشارقة توعّي بتعزيز جودة الحياة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية بمشاركة دائرة شؤون الضواحي والقرى، المخيم الشتوي بعنوان "صحتك وسلامتك في بيتك"، استفاد منها 890 مشاركاً عبر خاصية الاتصال المرئي، من 27 ديسمبر2020 وحتى 7 يناير 2021، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأفاد المقدم حمد بن قصمول، مدير الإدارة بالإنابة، بأن المخيم تناول عدداً من الورش التفاعلية في الصحة البدنية، والتغذية الصحية، ووسائل اتخاذ التدابير الاحترازية، عبر الإسعافات الأولية، وشملت في مجملها تقديم باقة من النصائح والإرشادات المفيدة التي تتطلب تنمية الخبرة الذاتية للفرد، باتباع أفضل الممارسات للتركيز على سلوكات ومنهجيات تكفل التوازن بين أبعاد جودة الحياة، ومنها كفاءة البيئة الصحية الخاصة والمحيطة بالفرد وكيفية تفاعله معها، للحفاظ على سلامة الجميع وصحتهم.

مضيفاً أن إدارة الشرطة المحتمعية، تحرص باستمرار على المشاركة في الأنشطة والفعاليات، التي تتناسب مع مختلف فصول السنة،عبر البرامج التفاعلية المميزة الهادفة بأساليب متطورة، لتشكل مزيجاً بين التوعية والترفية وتسهم في تحقيق الترابط المجتمعي، ونشر التوعية لتعزيز الأمن والأمان لكل أفراد المجتمع.