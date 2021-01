شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات نارية في ذهاب ربع نهائي السلة السبت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

تنطلق السبت منافسات الدور ربع النهائي لدوري الإمارات لكرة السلة للرجال المقام بنظام (BEST OF 3) بإقامة 4 مواجهات نارية في الذهاب، ويستضيف شباب الأهلي فريق الوصل في السابعة والنصف مساء، ويحل الظفرة ضيفاً على النصر في السابعة مساء، وفي نفس التوقيت يستقبل الوحدة البطائح، كما يستضيف الشارقة حامل لقب النسخة الماضية بني ياس في المواجهة التي ستنطلق في السابعة والنصف مساء.

وتسعى الفرق الـ8 إلى تحقيق الفوز في مرحلة الذهاب؛ لتعزيز موقفها في حسبة التأهل للدور نصف النهائي والتي ربما ستحسم في مواجهات الإياب المقررة يوم 12 من يناير؛ حيث سيتأهل الفريق الذي يفوز ذهاباً وإياباً مباشرة إلى نصف النهائي، وفي حال فاز كل فريق على الآخر بمباراة واحدة من مباراتي الذهاب والإياب سيتم اللجوء إلى مباراة ثالثة تحدد لها يوم 16 من الشهر الحالي؛ لحسم تأهل أحدهما إلى نصف النهائي الذي تقام مبارياته خلال يومي 23 و26 من يناير الجاري بنفس النظام (BEST OF 3)، على أن يتم اللجوء لمواجهة ثالثة ستقام يوم 30 يناير في حال فوز كل فريق بإحدى مباراتي نصف النهائي.