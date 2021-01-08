تطوير للبنية التحتية في «مصفّح والصدر» بأبوظبي

أبوظبي: عماد الدين خليل

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي، مشروعات لإنشاء وتطوير الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقتي الصدر ومصفح الصناعية في أبوظبي، بكلفة 337.7 مليون درهم، ضمن الخطة الاستراتيجية لمدينة أبوظبي 2030، لتعزيز المشهد الحضاري العام، ومساهمة في الارتقاء بجودة الحياة وتقديم بنية تحتية عصرية وإسعاد أفراد المجتمع.

وأوضحت البلدية، أن المشروعات تتضمن مشروعاً لإنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة الصدر، على مساحة تبلغ 3.6 مليون متر مربع، بكلفة 294.7 مليون درهم، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، لافتة إلى أنه من المقرر تسليم المشروع في يوليو المقبل، بحسب الخطة المعتمدة للإنجاز، وفقاً لأرقى المواصفات.

ويضم المشروع تطوير 4 مناطق، هي رأس الصدر، والصدر A، والصدر B، والشاطئ، حيث ستسهم البنية التحتية المقرر تنفيذها بخدمة 520 قسيمة، منها 436 قسيمة سكنية، ومسجدان، و16 حديقة، و16 مركزاً تجارياً، و50 مرفقاً خدمياً واجتماعياً. كما تضم تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 22 كلم، وتمديد كابلات كهربائية بطول 108 كلم، وبناء 27 محطة كهرباء، وتركيب خطوط مياه بأقطار مختلفة مع الملحقات بطول 28.3 كلم، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي بطول 18.3 كلم، لتغطية القسائم مع جميع الأصول، وإضافة عبّارات مستقبلية، ونقل خطوط الخدمات المتعارضة مع الطرق، إلى جانب تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار بطول 24 كلم، وكذلك تمديد خطوط اتصالات بطول 47.3 كلم، وإنارة الطرق الداخلية، وفوهات مكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وعبّارات الاتصالات، وغيرها.

كما تشمل مشروعاً لإنشاء الطرق الداخلية والبنية التحتية للحوضين M25 وM20 في منطقة مصفح الصناعية، بكلفة 43 مليون درهم، ومتوقع البدء في تنفيذ أعماله خلال الربع الأول من العام الجاري.

وسترصف الطرق الداخلية بطول نحو 2.775 كلم، وإنشاء 757 موقفاً للسيارات في القطاع M25 الذي يضم 31 قطعة أرض، وكذلك إنشاء أرصفة للمشاة، وأعمال الخدمات، كالإنارة وشبكة تصريف مياه الأمطار والتليفونات والكهرباء والمياه والصرف الصحي، كما سيشهد القطاع M20، الذي استحدثت 25 قسيمة صناعية فيه، تنفيذ الأعمال الرئيسية التي تشمل توفير بنية تحتية متكاملة للقسائم، شاملة جميع الخدمات، وإنشاء العبارات المستقبلية، وتخطيط الطرق واللوحات المرورية.

وأكدت البلدية حرصها على مراعاة شروط الاستدامة البيئية خلال تنفيذ المشاريع وفقا لأعلى المعايير وأرقى المواصفات.