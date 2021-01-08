أسعار الخضروات بسوق العبور تتراجع في أول أسبوع بالعام الجديد 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور، تراجعًا خلال تعاملات الأسبوع الأول من 2021، بما فيها الطماطم والبطاطس والبصل.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر الطماطم اليوم الجمعة 75 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، فيما تراجعت البطاطس والبصل والفاصوليا 25 قرشا للكيلو.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.25 جنيه، بتراجع 75 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3.5 و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2.25 جنيه و4 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفاصوليا بين 2 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.75 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.25 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و11 جنيها، بزيادة بين جنيه و2جنيه.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.