ابنة مايك بينس تهنئ بايدن: الغوغائيون لا يفوزون

ياسر رشاد - القاهرة - هنأت شارلوت بينس، ابنة نائب الرئيس مايك بينس، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد أن صدق الكونغرس على فوزهما في السباق الانتخابي.

وكتبت شارلوت بينس في تغريدة عبر "تويتر": "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس".

وأكدت أنها كانت في مبنى الكابيتول مع والدتها عندما اندلعت أعمال الشغب يوم الأربعاء، وأنها لم تغادر المبنى. وقالت: "الغوغائيون لا يفوزون".

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، هاجم نائبه مايك بينس على "تويتر" يوم الأربعاء بعد أن أعلن بينس أنه لن يتدخل

في التصديق على الأصوات الانتخابية، قائلا إن "بينس لم يكن لديه الشجاعة للدفاع عن بلاده.

وصادق الكونغرس الأمريكي،امس الخميس على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأمريكية.

وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.