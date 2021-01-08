موريتانيا.. تسجل 5 وفيات و103 إصابات جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في موريتانيا، امس الخميس، 5 وفيات و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحسب الوزارة فإن عدد الحالات النشطة وصل إلى 1799 حالة، بينها 84 حالة في العناية المركزة، فيما تم تسجيل

232 حالة شفاء.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1468 فحصا، بينها 883 TDR و329 PCR.

وأظهر إحصاء لرويترز، أن أكثر من 87.42

مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و888982 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.