"لينوفو" تزحزح "نينتيندو" اليابانية عن عرش الفيديو جيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دائما ما تسعى شركات التقنيات لصناعة جسر تواصل بين أجهزة التحكم وعالم صناعة ألعاب الفيديو جيم على غرار ما تقدمه نينتيندو اليابانية.

وتقدم نينتيندو اليابانية أجهزة تحكم يمكن توصيلها بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية لتسهيل اللعب.

ووفقا لموقع "زا فيرج"، فإن شركة لينوفو تعد أحدث المنضمين لهذا المجال الرابط بين العالمين، بمساعدة شركة NEC للتقنيات، بكشفها عن أول نموذج أولي "كونسبت"، لجهاز تحكم بألعاب الفيديو جيم من صنعها.

ونقل الموقع الصورة الأولى لهذا الجهاز، الذي ابتكرته لينوفو، بالاشتراك مع شركة LaVie Mini، وهي شركة تصنيع تقنيات تحت إدارة مشتركة ما بين NEC ولينوفو.

وفي حال طرح هذا الابتكار الجديد للأسواق، سيكون عباره عن شاشة بحجم صغير متعددة الاستخدامات، تعمل باللمس وقابلة للطي والتوصيل بلوحة مفاتيح وتوصيلها بجهاز التحكم بألعاب الفيديو جيم، بقياس 8 بوصات، وبدقة 1920 X 1200، وتمتعها بمعالج إنتل من الجيل الـ 11 وتقنية XE للبث.