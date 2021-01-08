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وفاة ضابط شرطة أمريكي متأثرا بإصابته خلال اقتحام "الكابيتول"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شرطة الكونجرس، وفاة ضابط متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مبنى الكابيتول.

وقالت المتحدثة باسم شرطة الكونجرس، مساء الخميس إن الضابط برايان دي سيكنيك توفي بعد إصابته خلال اقتحام مبنى الكابيتول.

وحاصر أنصار ترامب الغاضبين من نتائج الانتخابات الأمريكية مبنى الكابيتول رمز الديمقراطية في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء الماضي، قبل أن يقدموا على اقتحامه.

وكان ترامب قد دعا أنصاره للتظاهر أمام مبنى الكابيتول خلال انعقاد جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ للمصادقة على نتائج الاقتراع الرئاسي الذي جرى أوائل نوفمبر الماضي ورفض ترامب الاعتراف بنتائجه.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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