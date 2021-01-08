مقتل 4 من قوات الأمن في هجوم لطالبان غربي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام أفغانية، الجمعة، مقتل 4 من قوات الأمن في هجوم إرهابي لحركة طالبان بولاية هرات غربي البلاد.

وقال محمد سردار بهادوري العضو بمجلس ولاية هرات في بيان له، إن "4 من أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة، من بينهم نقيب ألله سلطانزاي، قائد شرطة منطقة غوريان بالولاية، قد قتلوا في هجوم شنته طالبان بوسط هرات".



والأربعاء الماضي، قتل 6 على الأقل، من مسلحي حركة طالبان وأصيب 4 آخرون، خلال عملية عسكرية بإقليم باغلان شمالي أفغانستان.

يأتي تصاعد العنف فيما تجري الحكومة الأفغانية وحركة طالبان محادثات سلام منذ أكثر من ثلاثة أشهر، في محاولة لإيجاد تسوية سياسية لعقود من الحرب، بدون تحقيق أي انفراجة.