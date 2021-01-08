ورط أنصاره وتخلى عنهم.. ترامب: المشاركون في أعمال عنف الكونجرس سوف يدفعون الثمن

الشارقة - اميمة ياسر -

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، إن الذين شاركوا في أعمال العنف في الكونجرس لا يمثلون بلدنا وسوف يدفعون الثمن.

وأكد ترامب أنه ملتزم بنقل سلس ومنظم للسلطة إلى الإدارة الجديدة في 20 يناير، كما أبدى ترامب انزاعجه من "الهجوم الشنيع" على مبنى الكونجرس، وأن المتظاهرين الذين تسللوا إلى الكابيتول أفسدوا الديمقراطية الأمريكية.

وأظهرت مقاطع مصورة أعمال شغب واسعة واشتباكات بين مؤيدي ترامب والشرطة في محيط الكونجرس، فضلا عن سماع دوي طلقات نارية، قبل أن يتمكن المحتجين من اقتحام مبنى الكابيتول.

ونالت هذه الأفعال تنديدات واسعة من شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، بمن فيهم وزير الخارجية مايك بومبيو، إضافة إلى دول غربية حليفة.

