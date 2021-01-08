«بسبب أحداث الكونجرس»..استقالة جديدة تضرب إدارة ترامب

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي دايفوس أعلنت استقالتها من منصبها على خلفية أحداث الكونجرس.

كانت وزيرة النقل في إدارة الرئيس دونالد ترامب، إيلين تشاو، أعلنت أمس استقالتها من منصبها في أول خطوة من نوعها يقدم عليها وزير في إدارة ترامب.

واستقال مستشاران بارزان للأمن القومي من إدارة ترامب، في وقت سابق، فيما قال مسئولون أمس إن مزيدا من الاستقالات متوقعة قريبا.

جدير بالذكر اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب مساء الأربعاء الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.