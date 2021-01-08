بعد إلغاء تويتر للحظر على حسابه..ترامب في أول تغريدة : سأسلم السلطة لبايدن..والمخربون سيدفعون الثمن

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن غضبه نتيجة أعمال العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن مساء الأربعاء.

وقال "ترامب" خلال مقطع فيديو تم نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ما حدث في واشنطن كان فوضى وخروج عن القانون.

وأضاف: وجهت بنشر الحرس الوطني فورًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لطرد المعتدين، وبلادنا تحترم القانون.

وتابع الرئيس الأمريكي: المعتدون الذين اقتحموا الكونجرس دنسوا الديمقراطية الأمريكية، وهم لا يمثلون بلادنا وستدفعون الثمن.

وقال ترامب: لقد شهدنا انتخابات صعبة، والآن يجب استعادة الهدوء والنظام، وحملتي الانتخابية ستواصل جهودها للطعن في نتيجة الانتخابات.

وأكد أنه سيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير وإنه ملتزم بانتقال سلس ومنظم للسلطة ولمنافسه جو بايدن.