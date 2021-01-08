ترامب يدين هجوم أنصاره على الكونجرس

الشارقة - اميمة ياسر - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني،أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب يدين أعمال العنف الذي جرى أمس، من قبل بعض أنصاره الذين اقتحموا مبنى الكونجرس وذلك طبقا لما أعلنته قناة "العربية" في نبأ عاجل.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شهدت خلال الساعات الماضية فوضى عارمة وأعمال عنف إذ اقتحم انصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبنى الكونجرس في العاصمة واشنطن،وذلك احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية خاصة بعد تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن في الانتخابات.

من جانبه أكد قائد شرطة واشنطن، أن الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب هو من طلب من أنصاره بالتوجه إلى الكونجرس، مؤكدا خلال مؤتمر صحفى، أنه تم اقتحام الكونجرس وإطلاق النار على مدني داخل المبنى.