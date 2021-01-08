شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة إنها سجلت 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس انخفاضا من 63 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 33 من بين 37 إصابة محلية كانت في إقليم خبي، المحيط بالعاصمة بكين. ومنعت مدينة شيجياتشوانغ، عاصمة الإقليم، السكان من المغادرة يوم الخميس في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت اللجنة إنها سجلت أيضا 57 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، انخفاضا من 79 في اليوم السابق. ولا تعتبر الصين مثل هذه الإصابات حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين منذ بدء التفشي في أواخر عام 2019 إلى 87331 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.