شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات التعامل الجديدة للاشتراك فى مشروع العلاج بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شبانة السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أن بطاقة اشتراك العلاج 2020 سارية المفعول حتى الأول من فبراير عام 2021 تحسبًا لأى تأخير أو ظروف خارجة أو أى شىء يتأخر بسببه الزميل عن الاشتراك، مضيفا أنه سيتم إبلاغ كل معامل الإشاعات والتحاليل بذلك ولكن استمارات التحويل نفسها ستكون 2021.

وكشف محمد شبانة عن آليات التعامل من خلال "فورى"، موضحًا أنها ستكون كالآتى :

- التعامل برقم القيد و الاسم .

- يمكن سداد اشتراك مشروع العلاج للزملاء الصحفيين ( مشتغلين وتحت التمرين ) .

- يمكن الاشتراك بخدمات العلاج للعام 2021، بجدول المعاشات والوفاة .

- يمكن سداد اشتراكات النقابة حتى 4 سنوات من 2017 وحتى 2020 وما قبل ذلك سيكون عن طريق النقابة .

- يمكن استخراج كارنية النقابة لعام 2021 .

- فى حـــــالة إضــــــافة أفراد جدد للاشــــتراك بمشروع العلاج ضمن أسر الزملاء الصحفيين يمكن إرسال المستندات الـــــدالة على ذلك على واتــس رقم ( 01023186949- 01023187290- 01099741154 - 01099221357 )، وذلك بعد سداد الاشتراك بالعدد المطلوب وصورة قيمة السداد بالاشتراك .

- يمكن إرسال المستندات الخاصة بالمشتركين الجدد أو التعديلات بإضافة أفراد أو حذف أفراد أو أى تعديلات أو إضافة مواليد على مشروع العلاج على أرقام خدمات الواتس اب السابق ذكرها بعد سداد قيمة الاشتراك وصورة قسيمة السداد .

- الزملاء الذين سددوا عن طريق فورى يتاح لهم بعد أربعة أيام من السداد الحصول على الكارنيهات إما بالتوصيل للمنازل بمقابل مادى ، أو سيستلم مندوب من كل مؤسسة لتوزيعها أو من مقر النقابة بالحروف الأبجدية وسيعلن عنها وعن أيامها وبإجراءات احترازية مشددة وبطبيعة الحال استلام الكارنيهات فى ظرف مغلق وقته الزمني لا يذكر قياسا بإجراء كل الخطوات داخل المبنى.

- يتم توفير ميزة توصيل هذه المستندات إلى الزملاء بمحل إقامتهم إذا أرسلوا بياناتهم وعناوينهم وسددوا رسوم خدمة التوصل لفورى على أن يتم إرسال صورة قسيمة السداد على خدمة واتس اب على الأرقام السابق ذكرها.

- يمكن للزملاء بجدول المعاشات إرسال مستنداتهم على رقم الواتس تحديدا (01095118336)