شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع وطنى متكامل.. 7 معلومات عن الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تنفيذًا لاختصاص اللجنة المنصوص عليه فى قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهى كالآتى:

- الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هى أول استراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان فى مصر.

- الاستراتيجية تعد بمثابة مشروع وطنى متكامل فى مجال حقوق الإنسان تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى الطموح لمصر.

- المرحلة التحضيرية لإعداد الاستراتيجية تضمنت إجراء حصر وتقييم شامل لاحتياجات الدولة فى مجال إعمال حقوق الإنسان ودراسة للتجارب الدولية المقارنة.

- عقد سلسلة من الاجتماعات الافتراضية مع ممثلي عدد من الشركاء الدوليين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

- دراسة خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة بالفعل ذات الصلة بموضوعات حقوق الإنسان لتحقيق التكامل بينها وبين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- تخضع الاستراتيجية لعملية تشاورية واسعة حيث سيتم مناقشتها مع هيئة استشارية تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء المنتقين من المتخصصين فى القانون والإقتصاد والسياسات العامة.

- تنظيم جلسات الاستماع في القاهرة وعدد من المحافظات للتعرف على امال وطموحات ومقترحات المجتمع المصرى اتصالا بهذه الاستراتيجية.