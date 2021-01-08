"شباب الصحفيين" إلى كمال أبوعيطة: "ذكرتنا بفيلم شيء من الخوف.. والنبي أنا عتريس"

محمد الفلاح - الجمعة 8 يناير 2021

وجهت جبهة شباب الصحفيين رسالة نارية إلى كمال أبوعيطة قائلة: "أخيرًا يا كمال رموا لك حاجة تعمل بيها منظر وتقول أنا أمين عام حزب الكرامة.. والله فكرتني بفيلم "شيئ من الخوف".. والنبي أنا عتريس.. عيب يا كمال احترم سنك وما تفضلش طول عمرك تابع لناس صغيرة يشتغلوك وينظروا عليك.. والله صعبان عليا".

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: "بعد العمر والسن ده يضحك عليك الفاشل حمدين صباحي ويلبسك السلطانية بعد ما كنت عامل فيها الزعيم كمال أبو عيطة.. مش مكسوف من نفسك أنك جبت الفضيحة لأسرة أبو عيطة".

وأضاف "طوالة": "يا أخي كنت اتعلم من محمد سامي، أهو استقال قبل ما حمدين صباحي يعزله ويضيّع تاريخه الحزبي".

وتابع رئيس الجبهة: "الفاشلين أصبحوا اثنين حمدين وأبو عيطة، والله الناس بتضحك على شكلك وما وصلت إليه، وسلم لي على "الكرامة" اللي بقت في الحضيض".