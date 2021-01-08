شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض : ترامب يدين العنف وعمليات اقتحام «الكونغرس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البيت الأبيض اليوم أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وإدارته يدينان بأشد العبارات الممكنة أعمال العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن أمس وتخللتها عمليات اقتحام لمبنى الكونغرس. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكناني في مؤتمر صحفي:" إن العنف الذي رأيناه أمس في عاصمة أمتنا كان مروعا ومخالفا للطريقة الأمريكية"، مشددة على أن الرئيس وهذه الإدارة يدينان العنف بأشد العبارات الممكنة. وأضافت أن ما حدث غير مقبول ومن خالف القانون يجب أن يحاكم إلى أقصى حد يسمح به القانون. ووصفت ماكناني الأشخاص الذين اقتحموا الكونغرس بأنهم مجموعة من مثيري الشغب العنيفين الذين يقوضون حقوق التعديل الأول للدستور المشروعة للآلاف العديدة الذين جاؤوا لإسماع أصواتهم بسلام في عاصمة أمتنا، موضحة أن الوقت قد حان الآن لأن تتحد أمريكا لرفض العنف الذي رأيناه