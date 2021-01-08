شكرا لقرائتكم خبر عن الصدر ينتقد سيطرة «ميليشيات الحشد» على إيرادات العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد التيار الصدري العراقي، بزعامة مقتدى الصدر، أمس الخميس، أن ميليشيات المحافظات لا يمكنها العيش من دون غطاء هيئة الحشد الشعبي المدعوم من ملالي إيران.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي في تصريح نقلته «شبكة أخبار العراق»: إن زعماء الفصائل أصبحوا يمتلكون المليارات من خلال السيطرة على المنافذ الحدودية وتجارة المخدرات وصالات القمار والملاهي الليلية التي تدر لها نحو 20 مليون دولار شهريًّا بحكم السلطة والهويات التي يحملونها باسم «رئاسة الوزراء» إضافةً إلى رواتبهم الشهرية من خزينة الدولة العراقية.

وأكد الزاملي أن حل الحشد يتم بتوافق سياسي من خلال دمجه وفق ضوابط مع الجيش والشرطة.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح والسفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، الخميس، أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أنه جرى «بحث العلاقات بين البلدين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الإستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد».

ووفق البيان، جرى «مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات».