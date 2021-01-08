شكرا لقرائتكم خبر عن قصف وقتل وخطف.. جرائم جديدة لـ«حوثي الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ثلاثة من مهندسي شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج النفطي واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، في وقت واصل الانقلابيون جرائمهم تجاه المدنيين بقصفهم تعز المحاصرة، ما أدى لمقتل وإصابة 13 مواطنًا في المحافظة بينهم نساء وأطفال.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران قصفت بأسلحة ثقيلة ومتوسطة منازل السكان بمنطقة الحيمة، الواقعة تحت سيطرتها، والتابعة لمديرية التعزية شرق تعز، مبينًا أن القصف أسفر عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 7 آخرين بينهم نساء وأطفال.

وأشار المصدر إلى أن القصف تزامن مع عملية مداهمة نفذتها الميليشيات المتمردة، طالت 18 منزلًا في المنطقة وتفجير منزلين، في حين تضررت منازل أخرى جراء القصف العشوائي.

وفي سياق متصل بالانتهاكات الحوثية، قال بيان صادر عن شركة صافر: إن الميليشيات ترصّدت لحافلة تقل موظفي الشركة واختطفت المهندسين أمين المقطري، وجبر العداشي أثناء توجههما من أمانة العاصمة إلى حقول الغاز في صافر بمحافظة مأرب، وعصبت أعينهما بعد إهانتهما وأخذتهما بالقوة إلى أماكن غير معلومة، فيما قامت فرقة أخرى من الميليشيات باختطاف المهندس محمد فؤاد من أمام منزله بصنعاء أثناء خروجه منها.

وأكد البيان أن الاعتداء على شركة صافر الوطنية وموظفيها هو اعتداء على كل أبناء الشعب اليمني، كون الشركة هي المنتج الوحيد للغاز المنزلي الذي يتم توزيعه على كل أبناء اليمن وبكل أرجائه.

وحمّلت الشركة في بيانها ميليشيات الحوثي الانقلابية سلامة الموظفين المختطفين الثلاثة، حيث إن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة.