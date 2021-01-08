بيلوسي: ترامب شخص خطير للغاية و تنحيته أمر ملحّ

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الخميس إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في اعتداء على الديمقراطية بالبلاد.

وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى الكونجرس "أمس، حرض رئيس الولايات المتحدة على تمرد مسلح ضد أمريكا".

وأكدت بيلوسي أن ترمب «شخص خطير للغاية وينبغي ألا يستمرّ في منصبه».

وقالت بيلوسي إنّ تنحية ترمب الذي لم يتبقّ له في السلطة سوى أقلّ من أسبوعين هي «أمر ملحّ بالغ الأهمية»، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس والحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا وجدوا أنّه «غير قادر على تحمّل أعباء منصبه».

وحذّرت من أنّه إذا لم يُنحّ ترامب بموجب هذه الآلية الدستورية فإنّ الكونغرس مستعدّ لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانياً.

وتعالت الأصوات في الولايات المتّحدة، الخميس، لتنحية ترمب قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولايته، وذلك غداة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول زارعين الفوضى والذعر، في حين تولى بايدن دور القائد المكلّف تضميد جروح بلاد بدت منقسمة وثكلى.