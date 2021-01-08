بنس يعارض إجراءات بيلوسي حول عزل ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفتا بيزينيس انسايدر ونيويورك تايمز، الجمعة، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس يعارض استخدام التعديل 25 بالدستور لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ودعا الديمقراطيون وبعض الجمهوريين مسؤولي إدارة ترامب إلى تفعيل التعديل 25 بالدستور لإعفاء ترامب من المنصب، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولايته.



كما دعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر لعزل ترامب على خلفية أحداث مساء الأربعاء.

ودعا أعضاء ديمقراطيون بارزون، منهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى الشروع في إجراءات لمساءلة ترامب بغرض عزله بعدما اقتحم أنصاره مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي.

وأكدت بيلوسي رئيسة مجلس النواب أن الرئيس ترامب أصبح شخصا خطيرا للغاية ومن الخطأ أن يبقى في منصبه.

ومضت في حديثها قائلة: "إذا تم تفعيل التعديل 25 للدستور فسيتوجب دعوة نائب الرئيس مايك بنس وبموافقة أغلبية وزراء الحكومة لتولي مهام منصب الرئيس".

وتابعت: "يجب ألا يُسمح للرئيس ترامب باتخاذ المزيد من القرارات أو تحريك أي قوات".

ولفتت إلى أن الرئيس ترامب قد يفعل أي شيء لإفساد ترتيبات تنصيب الرئيس المنتخب.