اقتحام الكونجرس.. اتهامات لـ55 شخصا وترامب يبحث إصدار عفو لنفسه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت سلطات الادعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتهامات إلى 55 شخصًا على خلفية اقتحام الكونجرس الأربعاء الماضي.

كما أعلنت الشرطة القبض على 13 شخصًا وقت الاقتحام قالت إن "جميعهم من غير سكان العاصمة الأمريكية"، فضلاً عن مصادرة 5 قطع سلاح.



وجاء اقتحام أنصار ترامب للمبنى بعد محاصرته، اعتراضا على جلسة التصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام أمريكية قيام أحد المحتجين بالجلوس على مقعد رئيس مجلس الشيوخ، فضلاً عن قيام آخر بسرقة المنصات التي تستخدم لإلقاء الكلمات بعد اقتحام المبنى.

أعمال عنف وشغب دفعت موريل بوزر، عمدة العاصمة واشنطن، إلى فرض حظر تجول في جميع أنحاء العاصمة واشنطن.

وهزت أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الكثيرين في الدائرة المقربة من ترامب، حيث استقال ماثيو بوتينجر، نائب مستشار الأمن القومي، فيما قال أشخاص مطلعون على الأمر إن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، يفكر في الاستقالة أيضا.

وألقى المسؤولون في كلا الحزبين باللوم على ترامب في الفوضى

ترامب والعفو

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن ترامب قال إنه يفكر في العفو عن نفسه، وذلك خلال مناقشات مع مساعديه منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.





وقالت الصحيفة نقلا عن المصدرين "قال السيد ترامب لمستشاريه خلال عدة مناقشات منذ يوم الانتخابات إنه ينظر منح العفو لنفسه، وسأل في مناسبات أخرى عما إذا كان ينبغي له (فعل ذلك) وعن أثر ذلك عليه قانونيا وسياسيا".؛ ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

وقالت الصحيفة إنه لم يتضح ما إذا كان ترامب بحث الأمر منذ اقتحام أنصار له مبنى الكونجرس، مما أثار دعوات إلى عزله من المنصب.