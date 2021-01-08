البيت الأبيض: سنعمل على إتاحة انتقال سلمي للسلطة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت متحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته يدينان "بأشدّ العبارات الممكنة" أعمال العنف التي وقعت في الكابيتول الأربعاء.

وقالت كيلي ماكيناني في خطاب مقتضب للغاية "أريد أن أكون واضحة: أعمال العنف التي شهدناها أمس في مبنى الكابيتول كانت مروّعة ومستهجنة ومخالفة للقيم الأمريكية".



وقالت، من حق الجميع العيش في سلام وسنعمل على إتاحة انتقال سلمي للسلطة.

وصادق نائب الرئيس مايك بنس منتصف ليل الأربعاء الخميس أمام مجلسي الكونجرس على انتخاب بايدن رئيساً خلال جلسة كان يفترض أن تكون شكلية لكنها ووجهت بما وصفه بايدن بأنه "تمرد" و"ما هو أقرب إلى الفتنة"، عندما اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول وتسببوا بوقف المناقشات.

لكنّ الصور التي التقطت داخل مبنى الكابيتول العريق، مقرّ الكونجرس في واشنطن، ستدخل التاريخ سواء تلك التي ظهر فيها نواب يضعون أقنعة للغاز أو شرطيون مدنيون يشهرون أسلحتهم أو متظاهرون يجلسون في مكاتب البرلمانيين وأثارت هذه المشاهد الاستياء والسخط عبر العالم.