شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة مواد من مبنى الكونجرس.. والتحقيقات بشأن الاقتحام ستشمل ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن سرقة مواد من مبنى الكونجرس، مؤكدة أن هناك مخاوف على الأمن القومي، فيما قال القائم بأعمال المدعي العام الفدرالي أن التحقيقات بشأن اقتحام الكونجرس ستشمل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

واقتحم أنصار ترامب الأربعاء الكونجرس الأمريكي، أثناء انعقاد جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الجلسة وإخلاء المبنى من النواب والموظفين. كذلك أسفرت المواجهات عن مقتل 4 أشخاص.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني قالت الخميس، إن "ما رأيناه الأربعاء هو قيام غوغائيين بتقويض حق الآلاف في الاحتجاج بطريقة سلمية"، مشيرة إلى أن "الرئيس ترمب يدين العنف الذي جرى"

من جهة ثانية، قال العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي ديفيد سيسيلاين، إن النواب الديمقراطيين وزعوا مواد مساءلة الرئيس الخميس، لعزل دونالد ترامب من السلطة بعد هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس.

وقال سيسيلاين على تويتر: «إنني أوزع مواد المساءلة التي أعددتها مع النائبين تيد ليو وراسكين لعزل الرئيس من السلطة بعد هجوم أمس على الكونجرس الأمريكي».

بايدن: العدالة ستطبق على الجميع

من جهته قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن المشاركين في الهجوم على الكونجرس إرهابيون. وأضاف أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب سخر من الدستور لمدة 4 أعوام، مؤكداً أن الأخير ليس فوق القانون والعدالة ستطبق على الجميع.

وأشار بايدن خلال مؤتمر صحفي من ديلاوير، إلى أنه لن يتطرق للتعديل الـ 25 في الدستور الخاص بعزل الرئيس، موضحاً أن لغة ترامب تشبه اللغة التي يستخدمها الديكتاتوريون، وأن الهجوم على الكونجرس كان محاولة لتمزيق الشعب الأمريكي.

وأكد الرئيس الأمريكي المنتخب، أن ما حصل أمام الكونجرس هو استهداف للمؤسسات الديمقراطية الأمريكية. متابعاً: لو كان المتظاهرون أمام الكونجرس من السود لكان التعامل معهم مختلفاً.

في المقابل، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الخميس، إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه فوراً بموجب التعديل 25 بالدستور بعد يوم من اقتحام أنصاره مبنى الكونجرس في اعتداء على الديمقراطية بالبلاد.

وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى الكونجرس: «أمس، حرض رئيس الولايات المتحدة على تمرد مسلح ضد أمريكا». وأضافت: ندعو وزراء ترامب لعزله لأنه الرئيس الأخطر في تاريخ أمريكا.

وأشارت بيلوسي إلى أن الكونجرس سيعزل ترامب ما لم يتم تفعيل التعديل الـ 25 من الدستور. متوقعة رد فعل سريعاً من مايك بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه.