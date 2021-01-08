شكرا لقرائتكم خبر عن جريفيـث يـزور عـدن لإنعـاش فـرص الســلام فــي اليمـن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، أمس، مباحثات يمنية - أممية، أبرزها لقاء رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، وهدفت اللقاءات في مجملها لإنعاش فرص تحقيق السلام وإنهاء النزاع في اليمن عبر التفاوض، وتخفيف معاناة اليمنيين، وطيّ صفحة الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات وفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والأمن والاستقرار والتنمية، برعاية إقليمية ودولية وأممية، في وقت تم فيه الإعلان عن إتلاف رؤوس صاروخية وألغام ورصد 5 طائرات استطلاعية حوثية في الحديدة.

وتأتي زيارة جريفيث، إلى عدن، عقب يوم من زيارته إلى العاصمة السعودية الرياض، ولقائه مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وناقش الجانبان تدخل إيران الفاضح في الشأن اليمني ودعمها الميداني لأعمال ميليشياتها الحوثية الانقلابية من خلال أعمال ما يسمى سفيرها في صنعاء ونشاطه وأعماله ووجوده المخالف للأعراف والقوانين الدبلوماسية والدولية، وجريمة الهجوم الإرهابي على مطار عدن والدولي ومستجدات عملية السلام في اليمن.

واستهل المبعوث الأممي جريفيث زيارته إلى عدن، فور وصوله إلى عدن بجولة ميدانية في أرجاء المطار، اطلع خلالها على حجم الأضرار الجسيمة الناتجة عن الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف المطار أثناء وصول الحكومة برئاسة معين عبدالملك، مؤخراً، وأدى إلى مقتل نحو 26 شخصاً وإصابة 125 آخرين، وقال جريفيث: ما شاهدته في مطار عدن أمر صادم ومروع للغاية، ومدان بكل عبارات الاستنكار من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولا يمكننا تخيل أثر ما كان سيحدث لو حقق هذا الهجوم الإرهابي هدفه، كون الحكومة الجديدة تمثل الأمل لليمنيين وتؤسس للسلام، كما وقع جريفيث، على عريضة إدانة واستنكار للعمل الإجرامي الذي استهدف مطار عدن، ثم عقد جريفيث، لقاءات مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، ووزير الخارجية أحمد بن مبارك، وأعضاء الحكومة ومحافظ عدن أحمد لملس.

وتصدر لقاء عبدالملك وجريفيث، ملفات الجهود الحكومية المساهمة في تأسيس تحقيق السلام وتجاوز الأزمات الإنسانية والاقتصادية وتخفيف معاناة اليمن واليمنيين، ونتائج التحقيقات الأولية بشأن الهجوم الإرهابي على مطار عدن الذي تقف وراءه ميليشيات الحوثي في إطار محاولاتها لنسف كافة جهود السلام.

واطلع عبدالملك، جريفيث، على تفاصيل التحقيقات الخاصة بالهجوم الإرهابي على المطار، والتي تؤكد نتائجها الأولية مسؤولية ميليشيات الحوثي الانقلابية من خلال خبراء إيرانيين عن هذا الهجوم الإرهابي الدامي على مطار مدني في اختراق لكل القوانين والأعراف الدولية، وأبلغ عبدالملك، جريفيث، بموافاتهم بنسخة من التحقيقات وكل دلائل الهجوم الإرهابي.

من جانب آخر، أتلفت الفرق الهندسية التابعة لمشروع «مسام» السعودي والقوات المشتركة، أمس، عدداً من الرؤوس الصاروخية والألغام الحوثية في ساحل المجيليس بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة الواقعة (غرب اليمن).

وقال المهندس سامي حميد في فريق 26 مسام تخلصنا من ألغام وصواريخ حوثية تزن (500) كيلوجرام، بعد تفكيكها من المناطق السكنية في الحديدة، موضحاً أن الميليشيات الحوثية كانت قد حولت تلك الألغام والصواريخ إلى عبوات ناسفة وزرعتها في الطرقات العامة والفرعية المؤدية إلى المدن والقرى السكنية في الحديدة. كما رصدت القوات المشتركة، أمس، تحليق 5 طائرات استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية الإيرانية بمناطق متفرقة في الحديدة، منها 3 طائرات في حيس وطائرة في مركز التحيتا وطائرة في الجبلية جنوب الحديدة.