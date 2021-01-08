شكرا لقرائتكم خبر عن بغــداد وواشنطــن تـؤكــدان أهميــة تخفيـف التـوتـرات فـي المنطقـة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ”الخليج 365”

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، أمس الخميس، مع السفير الأمريكي لدى العراق، ماثيو تولر، مجموعة من القضايا المشتركة وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بينهما، وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد. وتناول اللقاء أيضاً مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم تأكيد أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات.

من جهة أخرى، بحث صالح، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تطرّق الاجتماع إلى الانتخابات المقبلة، وتم تأكيد ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة، وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب. كما جرى بحث الأوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين.

في غضون ذلك، دعا مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الخميس، الجهات المعنية إلى عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها. وقال المجلس في بيان، إنه «ناقش ما يثيره البعض من تقصير منسوب إلى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد»، موضحاً أنه «ممثلا بمحاكمه المختلفة كان المحور الأساسي الذي أسهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في 2003، حيث تصدى القضاة لمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بجرائم الفساد الوظيفي والجرائم الجنائية الأخرى ودفع ثمن هذا التصدي بمقتل 68 قاضياً وعضو ادعاء عام، فضلاً عن عدد كبير من المنتسبين لمجلس القضاء الأعلى بمختلف الدرجات الوظيفية». وأكد، أن «محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء تحت ضغط الهروب من المسؤولية يؤدي حتماً إلى الفوضى التي سوف تعم آثارها السلبية على جميع مؤسسات الدولة وليس القضاء وحده، ويكرر مجلس القضاء الأعلى الدعوة للجميع إلى مراجعة الدور الحقيقي المنصوص عليه في الدستور والقوانين النافذة لكل سلطة أو مؤسسة في الدولة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد المسؤولية والمقصر الحقيقي في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها».