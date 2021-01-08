شكرا لقرائتكم خبر عن تحريـك ملـف الحكـومـة اللبـنانيـة ينتـظر عــودة الحـريـري مـن الخـارج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت ”الخليج 365”

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون البطريرك الماروني بشارة الراعي، أمس الخميس؛ حيث هنأه بالأعياد، وسط توقعات بإعادة البحث في الملف الحكومي بعد عودة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من إجازته في الخارج، في حين قتل عسكري وأحد المسلحين اللذين حاولا خطفه في زحلة.

وأوضح مكتب الإعلام في ​الرئاسة اللبنانية، أن لا صحة للمعلومات التي نشرت عن أن اجتماعاً كان سيعقد في ​مقر البطريركية في بكركي​ بين​ عون​ والحريري​ برعاية ​البطريرك الراعي​، وقالت الرئاسة إن الصحيح أن مثل هذا الطرح عرضه البطريرك الراعي على الرئيس عون خلال اجتماعهما ولم يكن ​عون​ على علم مسبق به.

وفي هذا السياق، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في بيان: «أن ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة هو جريمة موصوفة في حق اللبنانيين؛ إذ على الرغم من كل المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، والانهيار المالي الموصوف، والقلق المجتمعي على الحاضر والمصير، فإن ما يعيق تشكيل الحكومة ليس الخلاف عل طبيعة الإصلاحات المطلوبة، ولا حول أي وزير إصلاحي أكثر من الآخر؛ بل كل الخلاف يتمحور حول من يأخذ ماذا. إنها مأساة ملهاة في الوقت الذي يتلوى الشعب اللبناني بكل فئاته بنار الأزمة الحالية. إنه بالفعل زمن بائس. لا أمل يرجى من المجموعة الحاكمة الحالية، والحل الوحيد هو بالذهاب فوراً إلى انتخابات نيابية مبكرة».

أمنياً، ذكرت قيادة الجيش اللبناني، أن شخصين مسلحين أقدما على ​محاولة خطف​ ​عسكري​ في الجيش كان بلباسه المدني فور مغادرته أحد محال الصيرفة، في منطقة ​الفرزل​ زحلة، وحصل تبادل لإطلاق النار​ بينهم، ما أدى إلى مقتل العسكري وإصابة الخاطفيْن، وعلى الأثر، حضرت دورية من ​مديرية المخابرات​ وأوقفت الخاطفيْن اللذَين نُقلا إلى أحد ​مستشفيات​ المنطقة، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة، وقد بوشر التحقيق بإشراف ​القضاء​ المختص.

إلى ذلك، خرق الطيران الإسرائيلي حرمة السيادة اللبنانية، وحلّق أمس في أجواء صيدا وجوارها والنبطية وإقليم التفاح على ارتفاع متوسط.

كما حلّق فوق البقاع الغربي وراشيا ومرجعيون، إضافة إلى عرمون- بشامون والشويفات وبيروت والضاحية الجنوبية وأعالي كسروان على علو متوسط.