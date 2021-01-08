شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترصد 10 مصابين بالفيروس المتحور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس، عن رصد حالات مصابين بفيروس كورونا المتحور.

وقال: «رصدنا 10 حالات لمصابين بتحورات الفيروس مؤخراً وقد تتبعنا كافة المخالطين لهؤلاء، ولم تتبين إصابة أحد منهم».

وشدد من جانب آخر، على أن تحور الفيروس التاجي مستمر منذ ظهوره، وقد رصد العلماء والاختصاصيون آلاف التحورات على مدى السنة الماضية.

وفي ما يتعلق باللقاحات في المملكة، أكد أن أكثر من مليون شخص سجلوا للحصول على اللقاح، مضيفاً أن أكثر من 137 ألفاً خضعوا حتى الآن للتطعيم.

أما بالنسبة للجواز الصحي، فأعلن أنه دشن في السعودية، مشدداً على أنه سيساعد على مواجهة الجائحة.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أطلقا في وقت سابق خدمة «الجواز الصحي» عبر تطبيق (توكلنا)، بهدف التأكيد أن الشخص أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح «كوفيد- 19» وأصبح «محصّنا» ضد الفيروس.

يذكر أن المملكة ما زالت تسجل منذ أسابيع أعداداً منخفضة بالإصابات بكورونا. ففي الثالث من يناير سجلت لأول مرة منذ 9 أشهر، أقل من 100 إصابة. (وكالات)