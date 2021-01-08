شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان يوجّه بتعديلات في متنزّهي كشيشة وشغرافة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:الخليج

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الخميس، متنزهي كشيشة، وشغرافة، الواقعتين في منطقة الرحمانية بالشارقة.

واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح من المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، حول مرافق المشاريع وما تحويه من خدمات تعليمية، وترفيهية، واجتماعية، ورياضية، تخدم أهالي المنطقة.

واستهل سموه زيارته بتفقد مشروع متنزه كشيشة للعائلات، مطلعاً على مرافق المشروع التي تضم: المنتدى الثقافي، والمنتدى الاجتماعي، وملاعب خارجية، ومنطقة أجهزة اللياقة البدنية الخارجية، وبحيرة، ومضماراً للجري، ومناطق للألعاب، والتزلج اللوحي، ومسرحاً للأطفال، وتم تخصيص 55 جلسة خارجية للزوار، ومرتادي الحديقة.

كما تفضل سموه بزيارة حديقة شغرافة التي تم تخصيصها للسيدات، متفقداً ما تضمه من مرافق، وأقسام، وتضم الحديقة 41 جلسة خارجية، و3 ملاعب، ومنتدى اجتماعياً وثقافياً، ومناطق للألعاب، ومسرحاً، ومضماراً للجري، ومناطق للأجهزة اللياقة البدنية.

وأبدى صاحب السمو حاكم الشارقة عدداً من الملاحظات، موجهاً القائمين على المشاريع بإجراء عدد من التعديلات، والتجهيزات، لتوفير المزيد من الراحة للزوار.

وتبلغ مساحة كل من متنزه كشيشة وشغرافة 147 ألفاً و700 متر مربع، بأربعة مداخل، وتم رفد كل من منهما بالعديد من أشجار البيئة المحلية التي أضافت جماليات على روعة المكان.

وفي إطار سعي دائرة الأشغال العامة في توفير أفضل التسهيلات والخدمات تم رصف 416 موقفاً لكل حديقة.

رافق سموه خلال الزيارة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، ومروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير، (شروق)، وعدد من المسؤولين، ومهندسي المشروع.