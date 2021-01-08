بايدن يصف مقتحمي الكونجرس بـ"الإرهابيين".. ويحمل ترامب المسؤولية

ياسر رشاد - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المجموعة العنيفة التي اجتاحت مقر الكونجرس بـ"الإرهابيين المحليين"، وألقى باللوم على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في

أعمال العنف.

وخلال تصريحات ألقاها في ويلمنجتون بولاية ديلاوير اليوم الخميس، قال بايدن إنه لا يجب وصف المئات من

أنصار ترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول ب"المتظاهرين".

وعوضا عن ذلك قال إنهم "عصابة مشاغبة - متمردون وإرهابيون محليون".

وتابع أن ما حصل في الكابيتول "يمثّل في نظري أحد أكثر الأيام قتامة" في تاريخ الولايات المتحدة.