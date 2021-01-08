طريقة كشف الجواز الصحي الشخص المحصن بعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الجواز الصحي محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية، عقب تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو لوزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أثناء تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك بالتزامن مع إطلاق خدمة الجواز الصحي.

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إطلاق وزارة الصحة للجواز الصحي بمشاركة سدايا

وكان وزير الصحة ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، أطلقوا اليوم خدمة "الجواز الصحي" عبر "تطبيق توكلنا" والتي تهدف إلى التأكيد

بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وأصبح "محصّن" ضد الفيروس، مؤكدين أن المحصنين الذين انتهوا من جرعات اللقاح الخاصة بهم لابد أن يستمروا في الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تشمل لبس الكمامات وتنظيف اليدين بالماء والصابون وتعقيمها بالكحول، بجانب الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات، وغيرها من الإجراءات.

فيما قدم الوزير شكره وتقديره لسدايا الشريك الحكومي والمُمكّن التقني على الجهود التي تبذلها لمساندة وزارة الصحة منذ بدء أزمة الفيروس وحتى اليوم ومساهمتها في إيجاد حل تقني مميز يتمثل في تطبيق توكلنا وخدمة "الجواز الصحي" التي أُطلقت اليوم والتي تعكس الحالة الطبية "محصن" لمن أتم عملية أخذ اللقاح.

تطبيق توكلنا يستعرض الجواز الصحي لوزير الصحة السعودي

وفي نفس السياق نشرت الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا طريقة استعراض الجواز الصحي لمن حصل على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، وذلك عن طريق الدخول على التطبيق واختيار الجواز الصحي من القائمة الرئيسية ثم يظهر الجواز الصحي الخاص بك وتظهر كلمة محصن.

كما نشرت الصفحة استعراض وزير الصحة السعودي للجواز الصحي الخاص به بعد تلقيه الجرعة الثانية، بجانب نشر بعض المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية لجوازتهم الصحية.