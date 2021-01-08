مناصرو ترمب يلقون به إلى التعديل 25 من الدستور الأمريكي

قالت وسائل إعلام أمريكية إن عددا من الوزراء في الحكومة ناقشوا إمكانية تفعيل المادة 25 من الدستور والمتعلقة بتنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في حال كان "غير قادر على تحمل أعباء منصبه"، وذلك بعد اقتحام أنصاره مساء الأربعاء مبنى الكابيتول أثناء جلسة التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة.

وكان ترمب قد أكد لأنصاره الأربعاء خلال مظاهرة أمام البيت الأبيض أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في الانتخابات الأخيرة.

من جانب آخر دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تنحية ترمب، معتبرة الملياردير الجمهوري "شخصاً خطيراً للغاية ولا ينبغي أن يستمر في منصبه".

وقالت بيلوسي إن تنحية ترمب الذي لم يتبق له في السلطة سوى أقل من أسبوعين هي "أمر ملح بالغ الأهمية"، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس والحكومة بتفعيل التعديل 25 للدستور الأمريكي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمّل أعباء منصبه".

وحذرت بيلوسي من أنه إذا لم ينح ترمب بموجب هذه الآلية الدستورية فإن الكونجرس مستعد لإطلاق آلية لعزله من خلال محاكمته برلمانياً.

التعديل 25

اعتُمد التعديل 25 عام 1967، وهو يحدّد الأحكام الخاصة بنقل السلطة من رئيس أمريكي يتوفى أو يستقيل أو يعزل من منصبه أو يكون لأسباب أخرى غير قادر على أداء واجباته.

حتى الآن، استُخدم التعديل فقط في حالة رؤساء خضعوا لعملية جراحية وذلك بهدف نقل السلطة مؤقتًا إلى نوابهم.

- في أكتوبر من العام الماضي، كان هناك حديث عن احتمال استخدام ترامب للتعديل عندما مرض بكوفيد-19، لكنّه في النهاية لم يتخذ مثل هذا الإجراء.

- يقود تشاك شومر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي المناشدات الموجّهة لنائب الرئيس مايك بنس لاستخدام هذا التعديل في الأيام الأخيرة من ولاية ترمب التي تنتهي في 20 يناير.

- بدأ المشرعون الأمريكيون بمعاينة مسألة نقل السلطة من الرئيس في أواخر خمسينيات القرن الماضي لدى اعتلال صحة الرئيس دوايت دي أيزنهاور.

- بات الأمر أكثر إلحاحاً بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963 ووافق الكونجرس على التعديل في عام 1965 وصادقت عليه بعد ذلك بعامين ثلاثة أرباع الولايات الأميركية الخمسين كما هو مطلوب.

- القسم 3 من التعديل نقل السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما يعلن الرئيس أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.

- يتناول القسم 4 موقفاً يقرر فيه نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء أنّ الرئيس لم يعد قادراً على أداء واجباته. ولم يسبق أن تمت الاستعانة بهذا القسم.

- ثلاث مناسبات لاستخدام التعديل 25 -

- في يوليو 1985 عندما خضع الرئيس رونالد ريجان لعملية جراحية تحت التخدير العام لإزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة، عين نائب الرئيس جورج بوش الأب رئيساً بالوكالة لـ8 ساعات بينما خضع ريجان للعملية الجراحية.

-في يونيو 2002 نقل الرئيس جورج دبليو بوش السلطة مؤقتًا إلى نائبه ديك تشيني

-في يوليو 2007 أثناء خضوعه لتنظير روتيني للقولون تحت التخدير.