المبعوث الأممي: الحكومة تمثل الأمل لليمنيين وتؤسس للسلام

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

استقبل رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الذي جدد إدانته للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة، مؤكداً أن هذه الحكومة تمثل الأمل لليمنيين وتؤسس للسلام.

وأطلع رئيس الوزراء المبعوث الأممي على تفاصيل سير عملية التحقيقات الأولية في الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار عدن وكان الهدف منه إبادة الحكومة والمستقبلين وقيادة السلطة المحلية والدولة لنسف كل جهود السلام.

وأشار إلى أن النتائج الأولية تؤكد مسؤولية ميليشيا «الحوثي» الانقلابية، بمساعدة خبراء إيرانيين عن هذا الهجوم الإرهابي الدامي على مطار مدني، في اختراق لكل القوانين والأعراف الدولية.

وقال عبدالملك: «سنوافيكم بنسخة من التحقيقات وكل الدلائل حول هذا الهجوم الإرهابي، والشيء الصادم في ذلك أن من يقف ورائه يهدف إلى القضاء على مستقبل السلام والدولة، وخلق حالة من الفوضى وانهيار المؤسسات».

وأوضح أن هذه الجريمة الإرهابية، وما قوبلت به من استنكار محلي ودولي واسع والتفاف شعبي حول الحكومة جعلنا أكثر إصراراً على تحقيق النجاح في مختلف المستويات واستكمال إنهاء الانقلاب «الحوثي» واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء اليمني على المبعوث الأممي والمجتمع الدولي أن هذا الاستهداف الإرهابي هو بمثابة جرس إنذار لخطورة عدم التعامل بجدية وحزم مع السلوك الإرهابي للميليشيات «الحوثية»، التي ظلت تضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط، وماضية في تنفيذ أجندة إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم.

واعتبر أن التهاون الدولي يشجع ميليشيا «الحوثي» على التمادي في جرائمها واستمرارها في قصف واستهداف المدنيين والملاحة الدولية والتصعيد العسكري في مختلف الجبهات والخروقات المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة. وأعرب عن تقديره لزيارة المبعوث الأممي إلى عدن، واطلاعه عن قرب على آثار الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار عدن ومشاهدته لآثار الدمار الذي أحدثته ثلاثة صواريخ موجهة بدقة

ومن جانبه، جدد المبعوث الأممي، إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي، الذي استهدف مطار عدن، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة.

وأشار إلى أن ما شاهده من دمار في مطار عدن لدى وصوله وحجم الاستهداف والدافع الذي يقف خلف ذلك صادم ومروع للغاية، ومدان بكل عبارات الاستنكار من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وحيا المبعوث الأممي تماسك الحكومة رغم فداحة الحادث المروع، وشجاعة رئيسها وأعضائها في القيام بواجباتهم ومواصلة عملهم.