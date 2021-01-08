إيطاليا تتوقع تسلم جرعات من لقاح موديرنا ضد كورونا خلال أيام

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توقع مسؤول إيطالي، مساء الخميس، وصول الجرعات الأولى من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا المستجد الأسبوع المقبل.

وقال دومينيكو أركوري، مفوض الطوارئ المعين من قبل الحكومة للتعامل مع الحالات الطارئة المتعلقة بفيروس كورونا إن الجرعات ستوزع على مراكز التطعيم بمساعدة القوات المسلحة.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا أن هيئة الأدوية الإيطالية وافقت على استخدام لقاح "موديرنا"، قائلا: "اعتبارا من اليوم، لدينا أداة أخرى لاستخدامها في حملتنا الخاصة بالتطعيم".

كانت وكالة الأدوية الأوروبية وافقت قبل أيام على لقاح "موديرنا".

منذ إطلاق حملة التطعيم في أواخر العام الماضي، تلقى أكثر من 326 ألف شخص في إيطاليا الجرعة الأولى من لقاح شركتي "فايزر-بيونتك"، وفقًا لبيانات الوزارة. وحتى الآن، تلقى حوالي 300 موقع في جميع أنحاء البلاد 920 ألف جرعة من اللقاح.

وقال أركوري إن البلاد تهدف إلى أن تكون قادرة على تطعيم كل من يرغب في تلقي اللقاح بحلول الربع الأخير من هذا العام.

وأضاف أنه يريد أن يجعل إيطاليا رائدة من حيث تطعيم الأشخاص، مقارنة بدول ذات حجم مماثل.

واستثمرت الحكومة مؤخراً في شركة "ريثيرا"، وهي شركة إيطالية متخصصة في التكنولوجيا الحيوية تعمل على إنتاج لقاح يأمل القادة أن يجعل البلاد أقل اعتمادا على الموردين الآخرين.

وأعلنت "ريثيرا" النتائج الأولية لأعمالها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت إيطاليا، التي تضررت بشدة من الوباء، إن أكثر من 77000 شخص توفوا جراء الفيروس وأكثر من 2,2 مليون حالة أصيبوا به.

وأعلنت البلاد، الخميس، رصد 18020 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، و414 وفاة أخرى.