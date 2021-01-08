لبنان: نفي اجتماع بين عون والحريري

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (د ب أ)

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ما تردد عن عقد اجتماع بين الرئيس ميشال عون والمكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، برعاية البطريرك الماروني بطرس الراعي. وقال في بيان: لا صحة لهذه المعلومات. وأضاف: «الصحيح أن مثل هذا الطرح عرضه الراعي على عون خلال اجتماعهما، ولم يكن الرئيس عون على علم مسبق به».

من جهة أخرى، أطلق مسلحون النار على عدد من المنازل ومحطتي المياه والكهرباء ببلدة طفيل اللبنانية الحدودية مع سوريا. ونفذ الجيش اللبناني على إثر ذلك انتشاراً في شوارع البلدة، وهو ما أدى إلى هروب المسلحين باتجاه الأراضي السورية.