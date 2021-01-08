«الصحة العالمية» تحذر أوروبا من خطر «كورونا المتحوّر»

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

دعت منظمة الصحة العالمية، أمس، دول القارة الأوروبية إلى بذل مزيد من الجهود في مواجهة وضع ينذر بالخطر بسبب انتشار نوع متحوّر من فيروس كورونا المستجد أشد عدوى في المنطقة. وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانز كلوغه، خلال مؤتمر صحفي: «يجب تعزيز هذه الإجراءات الأساسية التي نعرفها جميعاً، بهدف خفض نسبة انتقال العدوى، والتخفيف عن كاهل الخدمات الصحية المثقلة وإنقاذ الأرواح». موضحاً أنه من المهم تعميم فرض وضع الكمامات والحد من عدد المشاركين في اللقاءات.

ووفقاً لتقديرات المنظمة، فإن الفيروس المتحوّر يمكن أن يحل تدريجاً مكان الأنواع الأخرى المنتشرة في المنطقة، كما حصل في المملكة المتحدة وبشكل متزايد في الدنمارك.

وأفادت المنظمة بأن 22 بلداً في منطقة أوروبا التي تضم 53 دولة من بينها روسيا، سجلت حالات مرتبطة بهذا الفيروس المتحوّر. وبحسب جدول الرصد الخاص بالمنظمة، سجّلت أوروبا التي تضررت بشدة بالوباء، أكثر من 27,6 مليون إصابة و603 آلاف وفاة بالفيروس.

ودخل إغلاق ثالث حيز التنفيذ في بريطانيا، كما فرضت إجراءات عزل في اسكتلندا، فيما أعادت أيرلندا الشمالية وويلز الإغلاق للمرة الثالثة بعد عيد الميلاد مباشرة.

وتلقى أكثر من مليون من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد. ومع ذلك، فإن حملات التطعيم بالنسبة إلى منظمة الصحة العالمية ستكون معركة طويلة جدا. وقال مايكل راين مدير الطوارئ الصحية في المنظمة «ما زال أمامنا طريق بالغ الصعوبة في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة». وتدهور الوضع الوبائي أيضا في آسيا، حيث أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا فرض حالة الطوارئ مجدداً في طوكيو وضواحيها لمواجهة الوباء، في حين أن الأرخبيل، لا سيما في العاصمة، يسجل حصيلة قياسية في عدد الإصابات.

ويسود القلق أيضاً في الصين، حيث أبلغت السلطات عن تسجيل 63 إصابة جديدة بكوفيد- 19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي في عدد الإصابات منذ يوليو. وتفاقم الوباء في الولايات المتحدة التي سجّلت 3626 وفاة في غضون 24 ساعة مساء الأربعاء، إضافة إلى 236601 إصابة جديدة.

من جهة ثانية، قالت كبيرة خبراء المناعة والتطعيمات في منظمة الصحة العالمية: «إن المنظمة تبحث إمكانية إدراج لقاحات مضادة لكوفيد- 19 طورتها شركة أسترا‭ ‬زينيكا وشركات صينية على قائمة لقاحات الطوارئ».