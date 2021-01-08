عسكري يقتل خاطفه ويلقى حتفه شرقي بيروت

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (وكالات)

قُتل أحد العسكريين في الجيش اللبناني في منطقة «الفرزل-زحلة» شرق لبنان، خلال محاولة خطفه من قبل شخصين، بعد خروجه من أحد محال الصيرفة، وقتل أحد الخاطفين أيضاً في تبادل لإطلاق النار مع العسكري وأصيب الآخر.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان أمس، الحادث، مؤكدة أن «شخصين حاولا خطف عسكري في الجيش كان بلباسه المدني».

وأضاف البيان: «إن تبادلاً لإطلاق النار وقع بينهم، وهو ما أدى إلى مقتل العسكري وإصابة الخاطفيْن».

وتابع البيان: «حضرت دورية من مديرية المخابرات فوراً، وأوقفت الخاطفين اللذَين نُقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة، وما لبث أحدهما أن فارق الحياة».