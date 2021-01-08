قتلى وجرحى موالين لإيران بقصف إسرائيلي على سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (أ ف ب)

قتل 3 عناصر من القوات الموالية لإيران، وأصيب 11 آخرون بجروح جراء القصف الإسرائيلي ليلاً على مواقع عدة في سوريا، وفق حصيلة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

واستهدفت ضربات إسرائيلية، قبل منتصف ليل الأربعاء الخميس، مواقع عدة لقوات الجيش السوري، والمجموعات الموالية لها في جنوب سوريا وريف دمشق، تتواجد فيها بحسب المرصد قوات موالية لإيران بينها «حزب الله» اللبناني.

وأحصى المرصد مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وإصابة أكثر من 11 آخرين بجروح، بعضهم في حالات خطرة، لم يتمكن المرصد من تحديد جنسياتهم.