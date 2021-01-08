ليسوا متظاهرين.. بايدن يهاجم مقتحمي الكونغرس الأمريكي ويصفهم بـ "الرعاع والإرهاب" 

المنامة - ياسر ابراهيم - شنَّ الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، هجوماً حاداً على مقتحمي الكونغرس الأمريكي، الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني 2021، قائلاً إنهم "رعاع ومتمردون وإرهابيون محليون، وليسوا متظاهرين"، واصفاً واقعة الاقتحام بأنها "من أحلك الأيام في تاريخ أمتنا، وتُشكّل اعتداءً غير مسبوق على ديمقراطيتنا".



وخلال خطاب إعلانه مرشحه لمنصب وزير العدل، قال بايدن إن ما جرى يوم الأربعاء 6 يناير/كانون الثاني الجاري، "هجوم، حرفياً، على قلعة الحرية في مبنى الكابيتول (الكونغرس) الأمريكي نفسه. واعتداء على سيادة القانون"، مضيفاً: "ما شهدناه لم يكن معارضة، لم يكن اضطراباً، لم يكن احتجاجاً، كان فوضى. لم يكونوا متظاهرين، لا تجرؤوا على تسميتهم محتجين، لقد كانوا غوغائيين مشاغبين".



واتهم بايدن، ترامب بتحريض "عصابة على مهاجمة الكابيتول، وتهديد الممثلين المنتخبين لشعب هذه الأمة، وحتى نائب الرئيس؛ لمنع الكونغرس من التصديق على إرادة الشعب الأمريكي والانتخابات الحرة والنزيهة التي تم الانتهاء منها للتو"، مشدِّداً على أن ترامب ليس فوق القانون، من جرّاء ما حدث في الكونغرس.



ولو كان المتظاهرون أمام الكونغرس من السود لكان التعامل معهم مختلفاً، بحسب تصريحات بايدن، الذي أكد أن ترامب "خاطب الشعب أمس (الأربعاء) بلغة الديكتاتوريين".



والديمقراطية الأمريكية، وفقاً لبايدن، نجت بفضل القضاء، مؤكداً أن "ترامب شنّ هجوماً لا هوادة فيه على المؤسسات الديمقراطية خلال سنوات حكمه، فضلاً عن أنه حاول الضغط على نائب الرئيس لمنع الكونغرس من التصديق على نتيجة الانتخابات".



وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب: "شاهدنا في الأعوام الأربعة الماضية رئيساً جعل احتقاره لديمقراطيتنا ودستورنا وحكم القانون أمراً واضحاً في كل شيء فعله".



وتعالت الأصوات في الولايات المتحدة بتنحية ترامب، قبل أقل من أسبوعين من انتهاء ولايته، وذلك غداة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.



وفي السياق ذاته، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021، إلى عزل ترامب من منصبه فوراً بموجب التعديل الـ25 بالدستور، الخاص بتنحية الرئيس.



وقالت بيلوسي للصحفيين في مبنى الكونغرس: "أمس، حرّض رئيس الولايات المتحدة على تمرد مسلح ضد أمريكا"، مُهددة ببدء إجراءات عزل ترامب، في حال عدم تفعيل المادة الـ25 من الدستور.



وصادق نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، ليلة الخميس 7 يناير/كانون الثاني 2021، أمام مجلسي الكونغرس على انتخاب بايدن رئيساً خلال جلسة توقفت لساعات بعدما قاطعها اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول وتسببوا بوقف المناقشات.

المصدر: رويترز