الأمم المتحدة: اقتحام الكابيتول نتيجة “للتحريض على العنف والكراهية”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 01:11 صباحاً - منذ 7 ثواني

اعتبرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أن اقتحام مؤيدي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول الأربعاء يُظهر تأثير “التحريض على العنف والكراهية.

ودعت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الخميس الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “التنصّل من الخطابات الكاذبة والخطيرة”، معتبرة أن اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول الأربعاء يُظهر تأثير “التحريض على العنف والكراهية”.

وقالت باشليه في بيان: “نحن منزعجون بشدّة من هجوم الأربعاء على الكابيتول، والذي أظهر بوضوح الأثر المدمّر للتشويه المطوّل والمتعمّد للحقائق وللتحريض على العنف والكراهية من جانب مسؤولين سياسيين”.

وأضافت الرئيسة التشيلية السابقة إنّ “مزاعم بتزوير الانتخابات قد طُرحت في محاولة لتقويض الحق في المشاركة السياسية”.

وتابعت “نشعر بالارتياح لرؤية العملية وقد تواصلت على الرّغم من المحاولات الخطيرة لتعطيلها”.

وقالت باشليه “ندعو السياسيين من كل ألوان الطيف السياسي، بمن فيهم رئيس الولايات المتحدة، إلى التنصّل من الخطابات الكاذبة والخطيرة، وإلى تشجيع أنصارهم على فعل الشيء نفسه”.

كما عبّرت باشليه عن صدمتها “للتهديدات الخطرة” التي تعرّض لها الصحافيون، فضلاً عن تدمير معداتهم خلال الاضطرابات التي شهدها الكابيتول. وقالت: “نحن نؤيد الدعوات العديدة لإجراء تحقيق كامل في أحداث الأربعاء”.