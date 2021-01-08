مثير.. اعتقال عاملة بتهمة سرقة 16 بيضة من شركة برلماني من رحامنة

جدة - عبدالحي حسين - في قضية مثيرة، انطلقت اولى جلساتها، أمس الأربعاء، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية في ابتدائية ابن جرير، تتابع فيها، عاملة في حالة اعتقال، بجنحة خيانة الأمانة، في حق المشغل، على خلفية اتهامها، بسرقة 16 بيضة، من وحدة لإنتاج البيض في المدينة نفسها، في ملكية برلماني، عن الدائرة التشريعية الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم.

الجلسة المذكورة، لم تستغرق، إلا بضعة دقائق، قبل أن تتأجل، إلى الأربعاء المقبل، استجابة لملتمس الذي تقدم به دفاعها، من أجل الاطلاع على وثائق الملف وإعداد للدفاع، ومن المقرر أن يتم إحضار المتهمة من سجن الاوداية، ضواحي مراكش، في الجلسة المقبلة.

واستنادا إلى وثائق الملف، فإن وقائع القضية تعود إلى الساعة، السابعة مساء من فاتح يناير الجاري، حين تلقى مفتش الشرطة بالدائرة الأمنية الأولى ابن جرير، تعليمات من طرف رئيسها الى الانتقال إلى معمل للانتاج البيض، والاتصال بمسيره، لاشتباه في ضبطه، إحدى العاملات، متلبسة بسرقة كمية من البيض عند تفتشيه لأمتعتها.

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