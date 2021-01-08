هيئة مراقبة التأمينات: معاملات قطاع التأمينات ترتفع إلى 44,7 مليار درهم

جدة - عبدالحي حسين - أفادت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أن قطاع التأمينات حقق رقم معاملات بلغ 44،7 مليار درهم سنة 2019.

وأوضحت الهيئة في تقريرها المخصص للقطاع أن هذا النمو كان ملحوظا بشكل أكبر بالنسبة للتأمينات على الحياة والرسملة (زائد 12،5 بالمائة)، والتأمينات غير تأمين الحياة (زائد 5.5 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أن كلفة التعويضات عرفت تطورا بنسبة 5،7 بالمائة لتصل إلى 29،4 مليار درهم، لتغطي انخفاضا طفيفا سجل بالنسبة للتأمينات على غير الحياة ( 0،6 بالمائة) ليبلغ 16،4 مليار درهم، وارتفاعا قويا مقارنة بتأمينات الحياة بلغ 14،7 بالمائة (13 مليار درهم).

وأفاد التقرير أيضا أن الاحتياطيات التقنية سجلت ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة إلى 160 مليار درهم، مشيرا إلى أن الاحتياطيات التقنية لتأمينات الحياة بلغت 92,9 مليار درهم محققة نموا بنسبة 10،6 بالمائة، فيما عرفت احتياطيات التأمينات غير تأمين الحياة نموا بنحو 2،5 بالمائة إلى 67،1 مليار درهم.

وبالنسبة للنتيجة التنقية الصافية لقطاع التأمينات، فقد ناهزت، وفقا للتقرير، 4،9 مليار درهم سنة 2019، مسجلة ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة مقارنة بسنة 2018. وتساهم التأمينات غير تأمين الحياة في هذه النسبة بـ 3،9 مليار درهم وتأمينات الحياة بمليار درهم واحد.

وأفادت الهيئة أن نمو تأمينات الحياة والرسملة، من خلال ارتفاع منتجات الادخار الكلاسيكية بـ10،8 بالمائة إلى 16،2 مليار درهم، والعقود ذات الرأسمال المتغير بـ 72،4 بالمائة، رفعا من مساهمتهما في الحصيلة الإجمالية إلى 6 بالمائة.